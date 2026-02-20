La distribuzione f&b affronta il calo dei consumi

Il ruolo di Italgrob è quello di dare visibilità e riconoscibilità alla categoria dei distributori. Si tratta di una categoria che sul territorio vale 21 miliardi di euro tra food e beverage e fa sviluppare a tutto il mondo dell HoReCa 107 miliardi di fatturato, dando lavoro direttamente o indirettamente a 1 milione e mezzo di addetti.

Il settore si trova però ad affrontare una fase di calo dei consumi, col fuori casa che soffre e col nuovo anno che non dà segnali incoraggianti.

Ne abbiamo parlato a Beer&Food Attraction 2026 con Antonio Portaccio presidente Italgrob.

Guarda il video:



