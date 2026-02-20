Purina Unleashed: 6 start-up del programma di accelerazione

Purina Unleashed, il principale programma europeo dedicato all'innovazione nel settore del petcare, ha selezionato sei promettenti start-up internazionali che costituiranno la “Classe 2026” e prenderanno parte a un percorso intensivo di 20 settimane. Promosso dal Purina Accelerator Lab, il programma Unleashed supporterà le realtà più dinamiche del settore con un metodo improntato alla sperimentazione e all’apprendimento continuo, pensato per favorirne lo sviluppo. Giunto alla sua settima edizione, il percorso offrirà a ciascuna start-up strumenti pratici e mentorship per portare sul mercato soluzioni innovative dedicate al benessere degli animali da compagnia.

Le start-up vincitrici sono:

- AI For Pet, Korea del Sud: Supporta la pratica veterinaria quotidiana grazie a un’analisi multimodale basata sull’AI che valuta occhi, pelle, denti, andatura e dialogo clinico per facilitare decisioni in tempo reale. AI for Pet ha vinto la competizione startup di Unleashed al London Vet Show 2025, dove i founder hanno presentato le loro idee pionieristiche a una giuria di esperti.

- Petalife, Hong Kong: Una piattaforma di prevenzione per la salute dei pet basata sull’intelligenza artificiale, che aiuta i pet owner a individuare precocemente i rischi per la salute attraverso foto e video di tutti i giorni.

- Lassie, Svezia: La prima assicurazione preventiva al mondo per animali da compagnia, che premia i proprietari che si prendono cura dei propri pet in modo eccellente.

- Petleo, Germania: Petleo colma il divario tra veterinari e pet owner grazie a strumenti digitali che semplificano i flussi di lavoro e migliorano la qualità e l’accessibilità delle cure per gli animali.

- Psinder, Polonia: Psinder aiuta le persone a trovare il cane giusto, promuove un’adozione responsabile e offrendo ai canili la visibilità che meritano.

- Sistema Pet, Brasile: Una piattaforma di gestione SaaS all-in-one pensata per allevatori e per i servizi dedicati agli animali da compagnia.

Dopo l’apertura delle candidature avvenuta la scorsa estate, la giuria ha selezionato sei start-up finaliste, le cui tecnologie dirompenti puntano a rendere l’esperienza di essere pet owner sempre più semplice e piacevole, migliorando al tempo stesso la qualità dell’assistenza offerta da veterinari e professionisti del settore. L’intelligenza artificiale sta diventando un motore sempre più centrale dell’innovazione nel pet-care e infatti quattro delle start-up vincitrici integrano questa tecnologia nelle proprie soluzioni.

Ogni realtà selezionata potrà ricevere fino a 50mila franchi svizzeri, oltre ad avere accesso a un continuo supporto pratico e specialistico da parte del team di esperti commerciali di Purina, che contribuirà ad accelerarne la crescita lungo tutto il percorso. Purina Unleashed mira a valorizzare le possibili sinergie con le start-up, aprendo la strada a collaborazioni e progetti che possano proseguire anche oltre la durata del programma.

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del pet-care: non migliora semplicemente i processi, sta cambiando il modo stesso in cui comprendiamo e tuteliamo la salute degli animali. Le startup selezionate per il programma di accelerazione del 2026 dimostrano quanto questo salto sia ormai imprescindibile: diagnosi più tempestive, decisioni cliniche più solide, una conoscenza completamente nuova del benessere dei pet”, afferma Fabio degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e Direttore Regionale di Purina Sud Europa.

“Per noi innovare significa anche dare maggiore supporto a veterinari, professionisti e famiglie, creando un ecosistema in cui tecnologia e cura procedono insieme, generando un impatto reale sulla vita dei pet”, dichiara Jeanne Chatelle, responsabile europeo del Purina Accelerator Lab, ha aggiunto: “Ogni anno restiamo colpiti dalla qualità e dalla varietà delle realtà che si candidano, e il 2026 non fa eccezione: abbiamo ricevuto proposte da 47 Paesi, con soluzioni che stanno ridefinendo i confini stessi del pet-care. Con ogni edizione, la community di Unleashed continua a crescere in dimensioni e respiro internazionale, riunendo start-up innovative e leader del settore all’interno di una rete sempre più ampia e dinamica. Non vedo l'ora di vedere i progressi e il potenziale dei partecipanti di quest'anno, sulla scia dei successi delle start-up che abbiamo sostenuto finora.”