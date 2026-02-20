Avolta, cinquina all'aeroporto di Verona

Avolta (Autogrill) debutta all’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Questa nuova operazione vede l’apertura simultanea di cinque format gastronomici: Amore, Costa Coffee, illy, Saporè Bakery e Venchi.L’iniziativa, che si sviluppa su un’area complessiva di circa 655 mq, mira a ridefinire l’esperienza dei passeggeri attraverso un’offerta diversificata e di alta qualità. L’operazione ha inoltre un impo...