Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Avolta, cinquina all'aeroporto di Verona
Nuovi locali per oltre 50 nuovi posti di lavoro
Avolta (Autogrill) debutta all’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Questa nuova operazione vede l’apertura simultanea di cinque format gastronomici: Amore, Costa Coffee, illy, Saporè Bakery e Venchi.L’iniziativa, che si sviluppa su un’area complessiva di circa 655 mq, mira a ridefinire l’esperienza dei passeggeri attraverso un’offerta diversificata e di alta qualità. L’operazione ha inoltre un impo...
lml - 57738
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency