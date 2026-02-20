It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Avolta, cinquina all'aeroporto di Verona

Nuovi locali per oltre 50 nuovi posti di lavoro

Avolta (Autogrill) debutta all’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Questa nuova operazione vede l’apertura simultanea di cinque format gastronomici: Amore, Costa Coffee, illy, Saporè Bakery e Venchi.L’iniziativa, che si sviluppa su un’area complessiva di circa 655 mq, mira a ridefinire l’esperienza dei passeggeri attraverso un’offerta diversificata e di alta qualità. L’operazione ha inoltre un impo...

EFA News - European Food Agency
