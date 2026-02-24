Eurozona, aumentano i consumi delle famiglie

I consumi delle famiglie continuano a crescere costantemente nell'area euro. Lo sottolinea l'ultimo report di Fitch Ratings secondo cui l'economia dell'area euro ha superato le aspettative degli analisti nel 2025, con un aumento dell'1,5%: oggi, Fitch prevede un tasso di espansione simile nel 2026.



"Prevediamo un deciso ritorno alla crescita in Germania, dove gli stimoli fiscali porteranno a una ripresa degli investimenti - spiega il report - I salari reali hanno recuperato i massimi pre-pandemia di covid-19; la minore inflazione sostiene il potere d'acquisto; e il tasso di risparmio delle famiglie sembra aver raggiunto il picco".



I consumatori, secondo Fitch, "sono stati ansiosi di ricostituire i risparmi erosi dall'inflazione, in un contesto di maggiore incertezza economica e politica". Tuttavia, spiega il report, "i tassi di interesse più bassi rendono meno allettante il risparmio, i timori di disoccupazione si sono attenuati, mentre il rialzo dei mercati azionari ha generato un effetto ricchezza".



"La disoccupazione nell'area dell'euro - prosegue il report - è vicina al minimo storico del 6,2% e non prevediamo più un aumento significativo. La domanda di lavoro si è raffreddata, con la crescita dell'occupazione che ha rallentato a un ritmo annualizzato dello 0,7% nel terzo trimestre del 25°, ma anche l'aumento della partecipazione alla forza lavoro ha rallentato di pari passo".



"La disoccupazione in Germania e Francia - aggiunge Fitch - è al di sopra dei minimi del 2022, mentre continuerà a diminuire in Italia e Spagna. Prevediamo che la crescita dell'occupazione riprenderà in Germania".



"I prestiti alle famiglie dell'area dell'euro stanno tornando a crescere e gli standard di credito si stanno allentando, sebbene questo non sia uniforme tra i paesi", dice ancora Fitch.



"La nostra previsione di un tasso di riferimento della BCE stabile e di una variazione minima dei tassi a lungo termine implica una variazione minima dell'onere del servizio degli interessi delle famiglie - prosegue il report degli analisti di Fitch - Il debito in percentuale del reddito disponibile si è stabilizzato ben al di sotto del livello del 2019".



Secondo gli analisti, "i sondaggi rivelano che la fiducia dei consumatori sta recuperando, sebbene sia ancora al di sotto della media. La performance dei titoli ABS per i consumatori rimane relativamente solida, nonostante le recenti difficoltà economiche. Fitch prevede che la bassa disoccupazione sosterrà i redditi dei debitori e manterrà bassi i tassi di insolvenza e di svalutazione delle carte di credito. Gli stessi fattori sostengono la performance dei titoli RMBS di fascia alta".