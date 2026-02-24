It does not receive public funding
Keurig Dr. Pepper/2. E' tempo di coffee

Piani di finanziamento aggiornati e le tempistiche per l'acquisizione di JDE Peet's da 23 miliardi

Presentando i risultati del 2025, Keurig Dr Pepper Inc. ha annunciato piani di finanziamento aggiornati e le tempistiche per l'acquisizione di JDE Peet's oltre alla successiva separazione pianificata in due società indipendenti, ossia "Beverage Co." e "Global Coffee Co.", almeno così si chiamano in attesa dell'annuncio delle denominazioni societarie ufficiali. La società prevede ora di finanziare la...

