Laghi di Garda e Iseo: immessi 33 mln coregoni
Campagna di ripopolamento: a specie torna in acqua dopo 5 anni di divieto
Sono quasi 33 milioni i piccoli esemplari di coregone immessi nei laghi di Garda e Iseo, dove in questi giorni si sta concludendo la campagna 2025-2026 promossa da Regione Lombardia. Le operazioni di incubazione e ripopolamento mostrano numeri solidi nel Sebino e in netto miglioramento sul Garda rispetto alle precedenti attività. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimen...
EFA News - European Food Agency
