Rischio agroalimentare: il ruolo della ristorazione

La gestione del rischio nella ristorazione comporta un alto livello di complessità. Il tema sarà ampiamente trattato in occasione del simposio “Resilienza Agroalimentare. Come implementare soluzioni e gestione dei rischi lungo la filiera”, promosso da dss+ e in programma a Bologna il prossimo 3 marzo (presso l'Hotel I Portici, Via Indipendenza 69, dalle ore 10 alle 16).

Tra i relatori interverrà Sergio Castellano, Chief Quality & Esg Officer Chef Express S.p.A., società del Gruppo Cremonini, in prima linea in questo ambito da almeno un trentennio.

Guarda il video:



