Surgelati a casa, vendite in crescita
Oltre 642mila ton consumate, vegetali al primo posto, segue il pesce
I consumi di alimenti surgelati continuano a crescere nelle case degli italiani. Se guardiamo al solo canale Retail (consumi domestici), i dati 2025 – rilevati da quest’anno da NielsenIQ per l'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (Iias) – parlano di una crescita dei consumi del +1,1% rispetto al 2024 (oltre 642mila tonnellate di prodotti surgelati consumati); trend positivo peraltro confermato anche...
