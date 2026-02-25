Do you want to access to this and other private contents?
Julius Meinl: 100% caffè "responsabile"
Dalle piantagioni alla tazzina, un percorso sostenibile che coinvolge tutta la filiera
Julius Meinl, storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionarsi al 100% di “Responsibly Selected Coffee” per tutti i prodotti tostati nei propri due stabilimenti produttivi di Vienna e Vicenza.“Raggiungere il 100% di Responsibly Selected Coffee nelle nostre torrefazioni rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di sostenibilità. È il ris...
EFA News - European Food Agency
