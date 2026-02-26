Milano-Parma: alleanza nel Food Design

La partnership si allargherà anche alle piattaforme fieristiche nazionali come TuttoFood e CibusTech.

Il Politecnico di Milano e l’Università di Parma hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per avviare una collaborazione pluriennale dedicata all’evoluzione dei sistemi alimentari, con un focus sulle sfide della transizione climatica, della circolarità e dell’innovazione di filiera. L’intesa segna l’avvio di una collaborazione istituzionale tra due atenei con competenze complementari: da un lato il Politecnico, riferimento internazionale nel design, nell’ingegneria e nelle tecnologie; dall’altro Parma, polo accademico al centro della Food Valley italiana e punto di aggregazione per imprese e distretti del settore agroalimentare e delle scienze e tecnologie alimentari.

L’accordo definisce un ampio ambito di cooperazione che comprende l’avvio di una collaborazione con Poli.design – centro per la formazione post-laurea parte integrante del Sistema Design del Politecnico di Milano – per l’erogazione di didattica post curriculare: la quinta edizione del Master di Specializzazione di Primo Livello di POLI.design e nuovi corsi executive tematici, a partire dall’anno accademico 2026-2027.

Il Master in Design for Food, attraverso un approccio pratico che combina design, scienze gastronomiche e food engineering, esplora la complessità del sistema alimentare contemporaneo. Forma figure altamente specializzate (come responsabili ricerca e sviluppo, progettisti, brand manager o startupper) in grado di affrontare la complessità del food system contemporaneo e sviluppare soluzioni di prodotti e servizi innovativi, con attenzione al tema della circolarità e sostenibilità dell'intera filiera. Grazie a un network di aziende e realtà sul territorio, con cui sviluppa attività didattiche e progettuali, il Master si propone come "trait d'union" tra mondo accademico e professionale.

In continuità con questa dimensione formativa e di trasferimento delle competenze, l’accordo prevede inoltre lo sviluppo di opportunità di ricerca consulenziale e competitiva sui sistemi alimentari a partire dal Living Lab Circular Food System Lab, costruito e organizzato attorno ai Dipartimenti di Design, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico e in connessione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma diretto da Stefano Magagnoli, e il Food Project dell’Università di Parma dedicato ai sistemi alimentari.

Il protocollo ha durata triennale e prevede accordi attuativi per ciascuna attività, nel rispetto dell’autonomia accademica dei due Atenei. L’asse di collaborazione Milano-Parma valorizza un insieme di competenze complementari: design e ingegneria da un lato, economia, tecnologia e filiera agroalimentare dall’altro. In prospettiva, la partnership allargherà il perimetro anche al terreno della terza missione, del trasferimento tecnologico e del dialogo con la filiera industriale, con particolare attenzione alle piattaforme fieristiche nazionali come TuttoFood e CibusTech. L’obiettivo è generare nuove opportunità di formazione, ricerca e innovazione applicata.