Allarme formaldeide nella Pianura Padana centrale

La valle del Po a cavallo tra Emilia e Lombardia è pregna di formaldeide. E' quanto emerge dallo studio presentato sabato scorso al MuVi di Viadana, nel corso di un convegno sul tema "Il monitoraggio della formaldeide nei suoli della bassa pianura mantovana e reggiana”.

Il monitoraggio ha messo in rilievo risultati definiti "allarmanti" dai suoi stessi ricercatori: oltre 120 campionamenti effettuati in 40 diversi siti della bassa pianura mantovana e reggiana hanno rilevato concentrazioni significative di formaldeide nei suoli del distretto del pannello truciolare e nelle aree circostanti.

Si tratterebbe, dunque, di una sostanza estremamente volatile e penetrante, che può viaggiare per chilometri quando le emissioni in atmosfera sono continuative, quindi riscontrare concentrazioni notevoli anche a notevole distanza dai punti di emissione. Per la precisione, il rilevamento ha avuto luogo sia nei comuni più adiacenti alle unità produttive del legno truciolare (Viadana, Pomponesco, Guastalla, Gualtieri, Boretto, Brescello), sia nei più distanziati comuni di Colorno (Parma), Casalmaggiore (Cremona), Suzzara e Sabbioneta.

I risultati del monitoraggio, effettuati dall’associazione Noi, Ambiente, Salute – Odv, dall’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla e da Isde Medici per l’Ambiente, destano preoccupazione in quanto la formaldeide è considerata una sostanza cancerogena dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc).

Secondo gli estensori della ricerca effettuata nei suoli del reggiano e del mantovano, i riscontri meriterebbero ulteriori approfondimenti. Si tratterebbe, inoltre del primo studio riguardante la presenza di formaldeide nel suolo, dopo altre indagini sulla presenza del composto nelle acque superficiali e nei pozzi.