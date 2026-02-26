Alfonsino lancia il servizio "prenotazione tavoli"

Alfonsino S.p.a, pmi innovativa specializzata nel servizio del food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica oggi che, "a seguito della positiva conclusione della fase di test e della validazione operativa", la società "ha dato avvio al roll-out su scala nazionale del servizio di prenotazione tavoli in 4 centri".La fase iniziale pilota, come sottolinea il comunicato...