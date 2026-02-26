Sanremo. Starbucks by Nespresso: sei giorni di percorso immersivo

Sanremo ospita per alcuni giorni un’esperienza firmata Starbucks by Nespresso. Dal 23 al 28 febbraio, in Corso Matteotti 192, prende vita un pop-up store esperienziale dedicato al mondo Starbucks At Home: per sei giorni, il rito del caffè domestico si intreccia con l’energia e il ritmo della città, trasformandosi in esperienza sensoriale e occasione di scoperta.

Protagonista è l’intera gamma 100% Arabica Starbucks by Nespresso, pensata per interpretare momenti diversi della giornata attraverso profili aromatici distintivi. Ristretto Shot incarna l’intensità concentrata: un caffè pensato per chi cerca un’esperienza breve ma intensa. Accanto a lui, Verona esprime il carattere della tostatura scura, con un profilo aromatico dolcemente tostato e sentori di cacao amaro. La gamma si arricchisce inoltre delle referenze aromatizzate, con la nuova bevanda Starbucks Chocolate Hazelnut by Nespresso (leggi notizia EFA News) che combina l’intensità del caffè con le note vellutate di cioccolato e nocciola.

All’interno del pop-up ideato e realizzato dall’agenzia creativa Mirror l’esperienza è pensata come un vero e proprio percorso immersivo. Un’area tasting dedicata permette ai visitatori di degustare le diverse referenze e approfondirne le caratteristiche aromatiche, mentre una vending machine interattiva trasforma la distribuzione dei sample in un momento di gioco e scoperta, grazie anche all’erogazione di buoni sconto dedicati. Il percorso si completa con un Music Photo Corner ispirato a una sala prove musicale, pensato per stimolare la condivisione spontanea sui social e amplificare l’esperienza anche online.

“Con questa attivazione a Sanremo vogliamo portare il mondo Starbucks At Home ancora più vicino alle persone, rendendo la città un punto di incontro e di condivisione”, dichiara Diletta Golfieri, Marketing Manager Nescafé e Starbucks. “È un momento in cui l’energia e le emozioni sono protagoniste, e per noi rappresenta l’occasione ideale per raccontare la qualità 100% Arabica della nostra gamma Starbucks by Nespresso e la sua capacità di accompagnare momenti diversi della giornata, dall’intensità del primo espresso alla pausa più golosa”.

La presenza a Sanremo rientra in un più ampio piano di comunicazione dedicato alla gamma Starbucks by Nespresso, attivo per dieci settimane a partire dal 23 febbraio. La campagna “È più di un caffè, è Starbucks Ristretto Shot by Nespresso” prevede una pianificazione su Connected TV, Video Online e YouTube.A completare il piano, una strategia social attiva dal 23 febbraio al 12 aprile su Instagram, Facebook e TikTok, con contenuti dedicati realizzati in collaborazione con influencer, per amplificare il racconto della gamma e consolidarne la rilevanza nel segmento del caffè domestico premium.