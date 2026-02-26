Prodotti a base vegetale: quasi 1 italiano su 2 li mangia più volte al mese

L’Italia, a tavola, si fa sempre più veg: quasi 1 italiano su 2 consuma ormai prodotti a base vegetale 2-3 volte al mese (45,9%) . In meno di 3 anni (dal 2023 ad oggi), il numero di consumatori ha registrato una crescita del +10,6% consolidando il ruolo rilevante che questi prodotti ricoprono nelle scelte degli italiani. Chi li mangia lo fa per variare la dieta (41,8% degli intervistati) o per aumentare il consumo di proteine vegetali (18,6%).

A scegliere questi alimenti non è solo il vegano o vegetariano, ma anche chi vuole “ripensare” la sua alimentazione con un incremento di vegetali. Un percorso di trasformazione delle abitudini alimentari in linea con quanto indicato dalla comunità scientifica internazionale e nazionale che invita a privilegiare le proteine vegetali, come ad esempio i legumi almeno 3-4 volte a settimana, per contribuire alla riduzione del rischio di malattie croniche e cardiovascolari. Tuttavia, solo 1 italiano su 4 consuma i legumi con frequenza elevata (oltre 4 volte a settimana), mentre la maggioranza si ferma sotto la soglia consigliata. Per questo, alimenti come i prodotti a base vegetale possono essere preziosi alleati a tavola.

Secondo uno studio condotta da AstraRicerche per il Gruppo Prodotti a Base Vegetale di Unione italiana Food: quasi 9 italiani su 10 (89,7%) che acquistano questi prodotti dichiarano di sapere cosa stanno portando in tavola e consumando. E anche quando sottoposti a una prova visiva, gli stessi consumatori riconoscono correttamente i prodotti 100% vegetali. Nel caso delle polpette veg, ad esempio, solo 1 su 30 (3,4%) ritiene che siano di origine animale.

Tra gli italiani c’è una percezione molto positiva dei prodotti a base vegetale che ne riconoscono il valore per una dieta equilibrata, pratica e sostenibile. Se, infatti, per oltre il 73% questi alimenti sono molto o abbastanza salutari perché ricchi di fibre, vitamine, minerali e proteine, a fronte di un contenuto ridotto di grassi e colesterolo e, quasi a pari merito, sono un valido aiuto per una corretta nutrizione (73%), per il 66,2% permettono di sperimentare nuovi sapori, consistenze e ingredienti in cucina e sono, inoltre, un ottimo rimedio quando si ha poco tempo per cucinare (64,8%), mentre per il 64,6% del campione consentono di mangiare alcuni vegetali anche in stagioni in cui non sono freschi. Chi è più attento alla sostenibilità anche in cucina, invece, li sceglie perché sono fatti solo ed esclusivamente con ingredienti di origine vegetale (67,8%), sono prodotti in modo sostenibile e con un basso impatto sull’ambiente (63,4%). I preferiti? Sono burger, polpette, salsicce e affettati (45,3%), insieme a bevande (34%) e yogurt vegetali (32,4%).