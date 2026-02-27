La Settimana di EFA News

Heineken, nuovo progetto per Massafra. Investimento da 700 mila euro per risparmiare ogni anno 13 mila metri cubi d’acqua, l’equivalente di circa cinque piscine olimpioniche. Sono i numeri del nuovo progetto di riuso delle acque meteoriche avviato da Heineken Italia nel birrificio di Massafra, in provincia di Taranto realizzato in collaborazione con l’azienda pugliese Technoacque.

Caporalato, nei guai anche Deliveroo. Dopo il caso Glovo, la procura di Milano ha sottoposto a controllo giudiziario urgente Deliveroo Italy. L'ipotesi di accusa sarebbe quella di aver sfruttato 3.000 rider a Milano e 20.000 in tutta Italia "approfittando dello stato di bisogno".

Nestlé Italia premia i dipendenti. Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel paese. L’azienda ha deciso di riconoscere il premio per i risultati raggiunti nel 2025: questo ha permesso alle persone del Gruppo Nestlé in Italia di avere quasi 14mila euro di premio in cinque anni.

CTH Invest, fatturato a 3,25 miliardi. Il Gruppo CTH Invest, affiliato a Ferrero, ha chiuso l’esercizio finanziario 2024/2025 con un fatturato consolidato pari a 3,25 miliardi di euro, in crescita del 9,9% rispetto all’anno precedente. L'ebitda a 1,1 miliardi, riflette la solida base operativa del gruppo: risultato operativo pari a 102 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2024.

DeA Capital RE: il palazzo è giusto. È un immobile di proprietà di DeA Capital Real Estate Sgr la sede candidata dal nostro Paese come quartier generale della prossima Agenzia Europea delle Dogane a Roma. Si tratta di un edificio di oltre 16mila mq, situato a poche decine di metri dalla Nuvola di Fuksas e dal museo della Civiltà, all'Eur.

Prosciutto San Daniele, cresce l'export. Nel 2025 il Prosciutto di San Daniele DOP ha fatto boom all'estero. L’export è cresciuto del 6%, per un totale di circa 460.000 prosciutti esportati. Il totale, rispetto alle vendite complessive, è pari al 18%. Francia e Stati Uniti si confermano i principali sbocchi commerciali.

Arborea entra a far parte di Aife. La già numerosa famiglia di Aife/Filiera Italiana Foraggi si arricchisce di un nuovo associato: si tratta della Cooperativa Produttori Arborea che ha sede in Sardegna, in provincia di Oristano. Negli anni la Cooperativa è cresciuta, ha ampliato le sue competenze e a settembre dello scorso anno ha avviato i lavori per la realizzazione di un impianto di disidratazione di erba medica e foraggi.

Callipo, il fatturato supera 112 milioni. Prosegue la crescita del Gruppo Callipo che nel 2025 registra un nuovo risultato positivo: il fatturato consolidato supera, infatti, 112 milioni di euro. A trainare la performance è la storica azienda di conserve ittiche che ha fatturato 93,2 milioni di euro, il 4,5 % in più rispetto al 2024. Callipo Gelateria raggiunge un fatturato di 6,4 milioni di euro in aumento del 27,4% rispetto al 2024.

Riso Scotti: nuovo hub logistico. Riso Scotti ha scelto l’automazione di System Logistics per la realizzazione, a Pavia, di un hub logistico automatizzato di nuova generazione. L'impianto dovrebbe essere essere a regime entro febbraio 2027: comprenderà un'area di stoccaggio di 7.000 mq, di cui 2.000 completamente automatizzati.

Coop rilancia Close the Gap. "Close the gap", la campagna Coop per l’inclusione e la parità di genere, vara la sua sesta edizione. Prosegue l’impegno sul versante interno della formazione e continua il percorso avviato con la Fondazione Giulia Cecchettin. Inoltre ritorna “Dire, fare, amare”, l’operazione di sensibilizzazione affinchè l’educazione alle relazioni diventi materia scolastica, con un testimonial d’ eccezione come lo scrittore Enrico Galiano.

