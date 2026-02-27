Do you want to access to this and other private contents?
Piadina Romagnola Igp: quasi 26 mln kg prodotti nel 2025
Quantità cresciuta del 45% negli ultimi sette anni. Si conclude progetto comunicazione UE
Si conclude il 28 febbraio il progetto europeo Choose the European Friendship “Choose the European Friendship: Piadina Romagnola Igp. A welcoming dish to promote the European excellences”, il progetto di comunicazione cofinanziato dall’Unione europea, che per tre anni ha accompagnato il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp in un percorso di promozione del marchio di qualità in Ita...
