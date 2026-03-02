Hotel. Nuova struttura sotto le insegne Xenia

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore Travel & Tourism come hospitality company integrata, con servizi di accommodation, tour operator incoming e gestione alberghiera attraverso il brand Phi Hotels, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo al resort quattro stelle “Alla Corte delle Terme”, situato a Viterbo. L'accordo, sottolinea il comunicato ufficiale, riguarda anche la locazione dell’immobile "presso cui il suddetto ramo d’azienda è esercitato".

Il resort dispone di area ristorativa, spazi per eventi, piscina centro benessere privato e 20 camere. La struttura, situata in prossimità del polo termale di Viterbo e nelle immediate vicinanze del centro cittadino, rappresenta una destinazione di elevato interesse sia per la clientela leisure sia per quella business, coerente con il posizionamento strategico della società.

Sulla base delle informazioni disponibili il Resort ha realizzato ricavi per oltre 1,1 milioni di euro con un ebitda margin di circa il 10% al 31 dicembre 2024. La società prevede di investire nel Resort circa 200 mila euro: il canone di locazione è crescente fino a circa 100 mila euro per anno.

L’operazione, aggiunge il comunicato, "sarà sostenuta da risorse finanziarie proprie" ed è "coerente con le linee guida del Piano Industriale 2025-2028 della società, che prevede un percorso di crescita per linee esterne mediante acquisizioni selettive e mirate, finalizzate alla creazione di valore nel medio-lungo periodo".

A esito dell’operazione, il numero complessivo delle strutture del gruppo alberghiero “Phi Hotels” salirà a 18, consolidando ulteriormente la copertura territoriale della società nel centro-nord Italia e nelle destinazioni secondarie ad alto potenziale.

“Questa operazione - sottolinea Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia - alla quale stiamo lavorando dallo scorso autunno, rappresenta il primo passo del nostro percorso di sviluppo del 2026. L’ingresso della struttura Alla Corte delle Terme nel gruppo alberghiero Phi Hotels rafforzerà ulteriormente la nostra presenza nel segmento resort e nelle destinazioni a forte vocazione turistica, business e, in questo caso, anche termale. Siamo fiduciosi che questa operazione contribuirà positivamente alla crescita dei ricavi e della marginalità futuri della Società, generando valore per tutti i nostri stakeholder e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento competitivo nel mercato alberghiero italiano”.

Aggiunge Vania Capponi, affermata imprenditrice nel settore dell’ospitalità e della ristorazione che gestisce il Resort Alla Corte delle Terme: “siamo felici di dare continuità a un’azienda che amiamo, perché l’abbiamo creata con passione e impegno partendo da zero, offrendo e mantenendo posti di lavoro a Viterbo”.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il prossimo mese di marzo subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive usuali per operazioni di questa natura.