Purina: investimento record in Brasile

Nestlé Purina ha inaugurato un nuovo stabilimento a Vargeão, in Brasile, per incrementare la sua offerta di alimenti umidi per cani e gatti. Il sito soddisferà la crescente domanda in Brasile, uno dei più grandi mercati di alimenti per animali domestici al mondo, con circa 110 milioni di animali domestici, e produrrà anche prodotti destinati all'esportazione.

Il sito di Vargeão rappresenta il più grande investimento di Purina in Brasile, pari a 2,5 miliardi di real brasiliani (410 milioni di euro), e a regime raddoppierà quasi la capacità produttiva di alimenti umidi per animali domestici dell'azienda nel Paese. Negli ultimi anni, Purina ha registrato una crescita a due cifre in Brasile.

"Il settore della cura degli animali domestici è uno dei quattro settori su cui Nestlé si concentra a livello globale", ha affermato Marcelo Melchior, amministratore delegato di Nestlé Brasile. "Il nuovo stabilimento di Vargeão rafforza la nostra strategia globale di espansione del cibo umido premium per animali domestici, offrendo una varietà di consistenze ed esperienze sensoriali che migliorano l'alimentazione di cani e gatti. Questo investimento riflette il nostro impegno per l'innovazione, il benessere degli animali domestici e il Brasile come uno dei mercati più strategici per la crescita del settore pet".

Il nuovo stabilimento integra l'attuale sito Purina di Ribeirão Preto, in Brasile, e aumenterà la capacità di esportazione. L'unità di Vargeão ha appena iniziato le spedizioni in Cile, con una graduale espansione prevista in altri paesi sudamericani.

In linea con la continua trasformazione digitale di Nestlé, il sito è dotato di linee di produzione di ultima generazione che offrono significativi miglioramenti in termini di efficienza e produttività. È dotato di un Centro Operativo Integrato (Ioc), robot sulle linee di riempimento e confezionamento e soluzioni basate su Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale che consentono il monitoraggio in tempo reale e la tracciabilità end-to-end. È anche il primo stabilimento produttivo di Purina in America Latina a funzionare con energia rinnovabile al 100% (termica ed elettrica), utilizzando una caldaia a biomassa ed elettricità generata da fonti rinnovabili. Il progetto genera un impatto locale diretto, creando 140 posti di lavoro a tempo indeterminato.

L'America Latina è un mercato chiave in crescita per Purina. Oltre all'investimento nello stabilimento di Vargeão, l'azienda ha recentemente inaugurato un nuovo Purina Experience Center all'interno del suo stabilimento di Silao, in Messico. Questo centro consente a dipendenti, clienti, studenti di veterinaria e altri partner di apprendere e sperimentare in prima persona la scienza e l'innovazione alla base dei prodotti Purina.