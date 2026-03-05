Do you want to access to this and other private contents?
Nostromo lancia il tonno leggero
Ha il 60% di grassi in meno rispetto al prodotto all’olio d’oliva classico
Solo tonno pinne gialle selezionato, pescato e lavorato secondo gli standard Nostromo, condito esclusivamente con olio extravergine di oliva. Nasce così Tonno Leggero all'Olio Extravergine di Oliva, la nuova referenza Nostromo dedicata a chi cerca leggerezza ma non intende rinunciare al gusto."Tenero, compatto e delicato", Tonno Leggero all'Olio Extravergine di Oliva risponde alle "moderne abitudini...
