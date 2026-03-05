Do you want to access to this and other private contents?
Ar.pa lieviti, la crema diventa protagonista
Nuove referenze differenziate per naming e packaging in base al mercato di riferimento
Quando si parla di bomboloni soffici, krapfen dorati, zeppole di San Giuseppe o della classica torta mimosa, il cuore è sempre lo stesso: una crema vellutata, equilibrata, capace di sostenere la struttura del dolce e valorizzarne il gusto. È proprio su questo elemento fondamentale che Ar.pa Lieviti concentra la propria esperienza, maturata in oltre cinquant’anni nel settore dei preparati per pasticceria, pro...
Fc - 58079
EFA News - European Food Agency
