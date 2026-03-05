Ar.pa lieviti, la crema diventa protagonista

Quando si parla di bomboloni soffici, krapfen dorati, zeppole di San Giuseppe o della classica torta mimosa, il cuore è sempre lo stesso: una crema vellutata, equilibrata, capace di sostenere la struttura del dolce e valorizzarne il gusto. È proprio su questo elemento fondamentale che Ar.pa Lieviti concentra la propria esperienza, maturata in oltre cinquant’anni nel settore dei preparati per pasticceria, pro...