Un anno record per il turismo Ue

Il 2025 è stato un altro anno da record per il turismo nell'UE, con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche in tutta l'UE. I dati sono stati pubblicati da Eurostat. Ciò riflette un aumento del 2,2%, ovvero 66,4 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2024.

I pernottamenti degli ospiti internazionali sono aumentati del 3,4% (+49,7 milioni), mentre quelli degli ospiti nazionali sono aumentati dell'1,1% (+16,7 milioni).

La maggior parte dei pernottamenti, il 61,7% del totale dell'UE, ha avuto luogo in 4 paesi dell'UE: Spagna (513,6 milioni), Italia (476,9 milioni), Francia (471,7 milioni) e Germania (442,1 milioni). Al contrario, i paesi con i dati più bassi per i pernottamenti turistici sono stati Lussemburgo (3,6 milioni), Lettonia (5,0 milioni) ed Estonia (6,7 milioni).

Nel 2025, il numero di pernottamenti turistici è aumentato in 24 dei 27 paesi dell'UE. Gli aumenti maggiori si sono registrati a Malta (+10,1% rispetto al 2024) e in Polonia (7,2%). Al contrario, si sono registrate diminuzioni in Lussemburgo (-2,4%), Romania (-1,7%) e Irlanda (-0,4%).

Nel quarto trimestre del 2025, il numero di pernottamenti turistici nell'UE è aumentato del 3,0% rispetto allo stesso trimestre del 2024, con aumenti registrati in 25 paesi dell'UE.

Gli aumenti più elevati sono stati registrati in Irlanda (+12%) e Malta (+10,9%), mentre i cali sono stati registrati in Romania (-4,6%) e Lussemburgo (-0,4%).