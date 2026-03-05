Ddl Pmi: stop recensioni fake sui ristoranti

Il Senato della Repubblica, ha definitivamente approvato ieri sera il disegno di legge sulle piccole e medie imprese (ddL Pmi), che avvia, tra l’altro, un primo passo verso una maggiore trasparenza e autenticità delle recensioni online, a tutela non solo degli operatori del settore ma anche dei consumatori, che potranno fare affidamento su informazioni auspicabilmente più attendibili e verificabili, nel pieno rispetto della cornice normativa europea.

Infatti, il Capo IV del provvedimento (artt. 18-23) affronta il tema delle false recensioni, stabilendo requisiti vincolanti per la loro liceità. Tra le principali novità, la legge prevede un termine massimo di 30 giorni per la pubblicazione, collegando la recensione all’effettiva fruizione del servizio, riconoscendo una presunzione di autenticità in presenza di provata documentazione fiscale e vietando, infine, esplicitamente la compravendita anche tra piattaforme e motori di ricerca online. All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) spetta il compito di emanare le linee guida operative e di vigilare sull’applicazione della normativa.

Oltre al tema digitale, il ddl Pmi contiene misure rilevanti in ambito sociale e sindacale, tra cui l'istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'agevolazione per il Part-time incentivato a supporto del ricambio generazionale.

Si attende ora la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e conseguentemente la sua effettiva entrata in vigore.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) esprime "apprezzamento per l’impegno del Legislatore nell’avviare la definizione di un sistema volto a garantire una più efficace tutela della reputazione digitale delle imprese del turismo". La Fipe ribadisce "la necessità di mantenere alta l’attenzione per le piccole e medie imprese della ristorazione che hanno una crescente dipendenza dalle piattaforme di recensioni e motori di ricerca online, soprattutto in Paesi ad alto tasso turistico come l’Italia". Per queste realtà, infatti, le recensioni online rappresentano uno strumento di visibilità e competitività sempre più determinante: ogni valutazione non autentica può avere un impatto significativo sul fatturato e sulla fiducia dei clienti. Garantire trasparenza e affidabilità diventa quindi essenziale per salvaguardare l’affidabilità del mercato digitale e favorire una leale concorrenza.

"L'approvazione di questa legge è un atto di civiltà e primo passo per dotarci di strumenti normativi più adeguati ad affrontare le sfide del mercato contemporaneo”, ha dichiarato Lino Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. “La battaglia contro le false recensioni è una premessa necessaria per costruire e rafforzare fiducia tra le imprese e i consumatori".



