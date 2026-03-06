Degrado suolo: se ne parla all'Accademia dei Georgofili

Nel maggio dello scorso anno si è svolto a Firenze il Convegno Mondiale dei cento anni dell’International Union of Soil Sciences fondata proprio in Italia nel 1924. In quell’occasione la Scienza del Suolo Italiana ha pubblicato un volume celebrativo dal titolo “Soil Science in Italy: 1861 to 2024” curato da Carmelo Dazzi, Anna Benedetti, Giuseppe Corti, Edoardo A.C. Costantini e pubblicato da Springer, Dordrechht, 2024. Il volume, dopo le presentazioni dei Presidenti dell’Accademia dei Georgofili e dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, è diviso in quattro parti: la prima è dedicata all’evoluzione della scienza del suolo in Italia, la seconda all’evoluzione della scienza del suolo nelle 20 regioni italiane, la terza è dedicata alle Istituzioni scientifiche e la quarta alle società scientifiche che rappresentano il suolo.

Avendo il volume ricevuto molti apprezzamenti all’estero, soprattutto per il costante richiamo al problema della progressiva degradazione del suolo stesso, e visto che presso l’Accademia dei Georgofili è presente una rivista sulla Storia dell’Agricoltura, si è ritenuto opportuno approfondire attraverso una Giornata di Studio, con lo scopo di esaminare alcuni aspetti salienti, talvolta cruciali, del contributo della scienza del suolo a questa storia.

L'appuntamento è per martedì 24 marzo 2026, dalle 14:45, presso l'Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti) a Firenze. Agli indirizzi di saluto di Ferdinando Albisinni, presidente Sezione Centro Ovest Accademia dei Georgofili, seguirà il dibattito coordinato da Marcello Pagliai, membro dell'Accademia dei Georgofili. Sono previsti interventi di docenti e ricercatori del Cnr, del Crea e di vari atenei italiani.

Proprio i dati europei indicano che lo stato di degradazione dei suoli italiani è ormai drammatico: oltre l’83% dei suoli sono degradati per uno o più processi di degradazione, tra cui emergono scarsa sostanza organica, erosione idrica, compattamento e perdita di biodiversità. Di conseguenza si sta verificando un decremento della salute e della capacità produttiva del suolo in molte terre coltivate. Per non parlare poi di altre forme di degrado, non causate dall’agricoltura ma che però ne è vittima, come il consumo di suolo, che continua a velocità elevate e riguarda sempre i migliori suoli da un punto di vista agricolo.

Nell’ultimo anno, sono stati coperti altri 72,5 km2di suolo, raggiungendo il 7,16 % della superficie nazionale. La situazione è aggravata dalla crisi climatica in atto con lunghi periodi di siccità alternati a piogge torrenziali che accentuano i processi erosivi e il ruscellamento superficiale, con una perdita d’acqua che può raggiungere il 90%. Fra gli scopi di questa giornata c’è proprio la volontà di sensibilizzate tutti gli operatori del settore sulla necessità di operare per il ripristino della salute dei suoli italiani, con una visione di lungo termine.

La partecipazione alla Giornata di Studio presso l’Accademia dei Georgofili potrà avvenire dietro compilazione entro le ore 18.00 di lunedì 23 marzo 2026 del seguente form: https://forms.gle/kyNXSkdqkaayL7oL6