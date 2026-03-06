La Settimana di EFA News

Grana Padano protagonista a Foodex Japan. Dal 10 al 13 marzo il Consorzio Tutela Grana Padano sarà protagonista a Foodex Japan, il più importante appuntamento fieristico del Giappone dedicato al settore agroalimentare. Verranno proposte diverse iniziative per mettere in risalto la versatilità del prodotto, la Dop più consumata al mondo.

Pietro Coricelli: nuova linea di oli di semi. Non esiste un solo modo di cucinare, così come non esiste un solo olio adatto a tutte le preparazioni. Da questa consapevolezza nasce la nuova linea di Oli di Semi Pietro Coricelli, pensata per accompagnare ogni ricetta con l’olio più adatto valorizzando i sapori con equilibrio e leggerezza.

Amadori partner del Forum Valore Sport. Amadori è stato partner della 4ª edizione del Forum dell’Osservatorio Valore Sport, la “due giorni” organizzata da The European House - Ambrosetti (Teha) per promuovere il confronto fra istituzioni, imprese e stakeholder dell’ecosistema sportivo italiano.

Barilla celebra l'8 marzo con la solidarietà. Sono oltre 3.000 le donne in Barilla: in Italia, tre stabilimenti del gruppo sono guidati da donne. L'azienda celebra l'8 marzo con l’impegno per la parità di genere dentro l’azienda e nelle comunità con molte iniziative.

S. Pellegrino investe sulla biodiversità. San Pellegrino vara il ‘Progetto Paradiso’, intervento di riqualificazione ricettiva e ambientale della storica “area Paradiso” nel comune di San Pellegrino Terme. Su una superficie di 6 ettari oggi in stato di abbandono, il progetto prevede un investimento totale di circa 9 milioni di euro.

Tuttofood: spazi prenotati al 90%. Si rafforza la partnership tra Fiere di Parma e Koelnmesse. La collaborazione tra i due organizzatori fieristici ha già prodotto risultati tangibili per Tuttofood 2025, tra cui un aumento del 300% della presenza di top buyer internazionali e un aumento del 60% degli espositori esteri rispetto al 2023.

Ferrero rafforza la governance. Ferrero ha annunciato una nuova governance pensata per consolidare la propria competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati. Nasce Ferrero Core, la cui guida sarà affidata Alessandro Nervegna, mentre Lapo Civiletti, attuale amministratore delegato del Gruppo, assumerà il nuovo ruolo di presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co.

Bayer, bilancio al rialzo trainato da Crop Science. Il Gruppo Bayer ha raggiunto i suoi obiettivi annuali per il 2025 dopo aver rivisto al rialzo le previsioni su vendite e utili. Spicca il risultato della divisione agricola, Crop Science, la cui crescita è stata trainata da Corn Seed & Traits e dalla divisione Mais.

San Benedetto si espande in Ungheria. Acqua Minerale San Benedetto ha acquisito l'ungherese Gramex 2000, attiva nella produzione di bevande analcoliche. L’operazione, la seconda in terra magiara, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale del Gruppo e rafforza il presidio di San Benedetto nell’Europa Centrale.

