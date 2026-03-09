Caffe Vannelli, da Cortona a Tokyo sola andata

Vannelli Coffee, microtorrefazione di Cortona in provincia di Arezzo nata nel 2019, ha aperto il nuovo caffè a Tokyo, nel quartiere alla moda di Omotesando. Il locale è il primo flagship store all’estero del marchio italiano. Il progetto è dei fratelli Giacomo (35) e Pietro Vannelli (29), provenienti da una famiglia che gestisce da 60 anni la Pasticceria Vannelli di Camucia (Arezzo). Giacomo ha vi...