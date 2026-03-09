Fincantieri vara la Luna: a bordo 17 ristoranti e 18 bar



Fincantieri e Norwegian Cruise Line (NCL) hanno celebrato presso il cantiere di Marghera la consegna di Norwegian Luna, seconda nave della classe ampliata Prima Plus che Fincantieri ha costruito per l’armatore statunitense. Alla cerimonia erano presenti per Fincantieri il presidente, Biagio Mazzotta e il direttore generale della Divisione Navi Mercantili, Luigi Matarazzo. Per Norwegian Cruise Line e la società madre Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) hanno partecipato Marc Kazlauskas, presidente di NCL, Patrik Dahlgren, Executive Vice President, Chief Vessel Operations e Newbuild Officer di NCLH e Daniel S. Farkas, Executive Vice President e General Counsel di NCLH.

Come l’unità gemella Norwegian Aqua, consegnata da Fincantieri a Norwegian Cruise Line nel 2025, con 156.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di circa 321 metri e una capacità di circa 3.550 posti letto, Norwegian Luna è più grande del 10% rispetto alle due navi della classe Prima, Norwegian Prima e Norwegian Viva, anch’esse costruite da Fincantieri.

La nave ha una lunghezza di 322 metri ed è dotata di 1.800 cabine per gli ospiti, di cui il 75% esterne, per 3.550 posti letto, e oltre 1.000 cabine destinate all’equipaggio, 17 ristoranti, 18 bar, un ospedale di bordo con sala operatoria e 2 mila metri quadrati di aree wellness. E tra le dotazioni a disposizione dei passeggeri, la Luna può vantare anche un centro sportivo digitale con pavimento interattivo a led, un’area di intrattenimento multifunzionale con giochi immersivi a realtà virtuale, la prima montagna russa ibrida con scivolo ad acqua lungo 400 metri e la più estesa promenade all’aperto mai realizzata su una nave da crociera.

La nave offre agli ospiti ampi spazi aperti, un design curato nei minimi dettagli e nuove esperienze uniche, tra cui l’Aqua Slidecoaster, l'esclusivo ibrido NCL tra montagne russe e scivolo acquatico; il Glow Court, innovativo complesso sportivo digitale con pavimento interattivo a LED; il Luna Midway, area open-air in stile parco divertimenti con giochi ispirati al carnevale, e il Moon Climber, percorso a ostacoli su più livelli pensato per tutta la famiglia. Come le precedenti navi costruite (ad e4sempio la gemella "Acqua") anche Norwegian Luna vanta la più estesa promenade all’aperto a 360 gradi mai realizzata, la Ocean Boulevard.

La consegna di Norwegian Luna, a cui negli ultimi mesi hanno lavorato a bordo nave, incessantemente, 3.000 persone tra dipendenti Fincantieri e società partner, arriva a poche settimane di distanza dall’annuncio di un importante accordo siglato tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. per la costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione, tra cui un’unità che sarà costruita per il brand Norwegian Cruise Line, la quale va ad aggiungersi alle quattro del maxi-ordine annunciato a febbraio 2025. La consegna di queste navi è prevista tra il 2030 e il 2037. Questo accordo consolida ulteriormente il forte legame di collaborazione tra i due

"Questa nave non è solo un traguardo industriale ma è una dichiarazione di intenti di una visione condivisa nell’innovazione tecnologica, nell’eccellenza progettuale e nella sostenibilità ambientale, come pilastri di una nuova generazione di navi da crociera - sottolinea il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta - Ogni sistema di bordo testimonia la nostra capacità di spingere più avanti il limite della complessità tecnica, ogni scelta progettuale riflette un impegno misurabile verso una navigazione sempre più sostenibile. Con Norwegian Luna non ci limitiamo a seguire il mercato ma contribuiamo a definirne la rotta, rafforzando la leadership della cantieristica italiana nel mondo".