I rischi nell'agroalimentare: come gestirli?

Un'analisi del rischio nel settore agroalimentare a 360 gradi: è la sintesi del convegno organizzato a Bologna lo scorso 3 marzo 2026 da dss+ su "Gestione del rischio nella filiera agroalimentare" (vedi articolo EFA News).

Sul tema si sono confrontati manager ed esperti dei più importanti gruppi agroalimentari italiani, operanti sia nella trasformazione che nella distribuzione e ristorazione, come tra gli altri Coop Italia, Barilla, Lactalis, Cereal Docks, Fruttagel, Bolton, Chef Express (Cremonini).

Nel servizio sentiamo i commenti di Massimo Marino, tra i leader dell'Industry Food di dss+, Paolo Bulgarelli, Milk Quality & CSR Manager Lactalis Italia, e Leonardo Mirone, Direttore acquisti globali packaging e Resp. sostenibilità acquisti Gruppo Barilla.

Guarda il video:



