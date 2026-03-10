Molini Pivetti: debutto all'Horeca Expoforum

Dal 15 al 17 marzo 2026, Molini Pivetti partecipa per la prima volta a Horeca Expoforum, la manifestazione torinese dedicata alla filiera dell’ospitalità e della ristorazione. Per l’occasione, l’azienda molitoria di Renazzo (FE) presenta una novità della linea Professional: la farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”.

Frutto di ricerca e innovazione, questa referenza si distingue per il gusto più intenso e la colorazione calda e naturale, ed è ideale per la realizzazione di pizza, focacce, pani e dolci. La presenza del germe di grano e l’equilibrato tenore cruscale conferiscono maggiore ricchezza aromatica con il risultato di impasti più ricchi, sapori profondi e una resa migliore. Il risultato è una farina “naturalmente versatile”, sia nelle lavorazioni tradizionali, che nelle preparazioni più innovative.

Lo stand Molini Pivetti (D27, Pad.3) al salone Horeca Expoforum propone un viaggio all’insegna del gusto, dove le farine sono protagoniste: "È questo il filo conduttore delle tre giornate di show cooking", dichiara Giulia Chessa, Marketing Manager di Molini Pivetti, "un viaggio sensoriale tra pizze fragranti, pani dorati, dolci lievitati sfogliati e pasta fresca della tradizione piemontese, esplorando le tecniche d’impasto più efficaci in applicazioni concrete: dalla prima colazione all’italiana al brunch contemporaneo, fino alla merenda gourmet".

Il programma fieristico di Molini Pivetti prevede menu realizzati grazie anche alla collaborazione con chef e ristoratori d’eccellenza del Nord-Ovest, capaci di trasformare ogni preparazione in un’esperienza sensoriale di gusto e perfezione tecnica.

Accanto alla farina Tipo 1 con Germe di Grano “Naturalmente versatile”, è protagonista del programma anche l’altra novità dell’anno, presentata lo scorso febbraio alla fiera Hospitality di Riva del Garda: Miscela 45, la referenza ad alte performance studiata per la ristorazione moderna, ideale per focacce e pizza in teglia, in grado di ottimizzare tempi e organizzazione con soli 45 minuti di lievitazione, senza rinunciare al gusto e alla fragranza del prodotto finale.

A completare il programma fieristico, c’è l’intera gamma delle linee per pizzeria, linea pasticceria, linea pasta fresca e linea "Professional", impiegate nelle diverse applicazioni.

"Qualità, versatilità e costanza di risultato sono elementi chiave per supportare i professionisti del food service nella gestione del lavoro. Le nuove soluzioni che presentiamo a Horeca Expoforum rispondono proprio alle esigenze più attuali: ottimizzare tempi e standard di produzione per valorizzare gusto e personalizzazione delle preparazioni", conclude Chessa.

L’appuntamento è al Lingotto Fiere di Torino, dal 15 al 17 marzo 2026, presso lo stand D27, Padiglione 3.