Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Purina: 4 veterinari su 5 sono stressati
La crescita costante della popolazione pet incide sulla resilienza del settore
La professione veterinaria sta vivendo un momento di grande trasformazione e crescente complessità. In questo contesto Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, presenta un recente studio condotto da Purina Pro Plan in Italia, Francia e Portogallo, che evidenzia come quasi quattro veterinari su cinque (78%) sentano il bisogno di un maggiore supporto per la propria salute mentale e il b...
lml - 58205
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency