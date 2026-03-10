Purina: 4 veterinari su 5 sono stressati

La professione veterinaria sta vivendo un momento di grande trasformazione e crescente complessità. In questo contesto Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, presenta un recente studio condotto da Purina Pro Plan in Italia, Francia e Portogallo, che evidenzia come quasi quattro veterinari su cinque (78%) sentano il bisogno di un maggiore supporto per la propria salute mentale e il b...