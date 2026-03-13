Macfrut 2026: l'edizione della svolta

Macfrut 2026 offrirà marcate novità rispetto alle edizioni precedenti. Dal 21 al 23 aprile, al Rimini Expo Centre prenderà forma la consueta tre giorni fieristica a sfondo ortofrutticolo, quest'anno guidata per la prima volta da Patrizio Neri.

La regione partner per quest'anno è la Sicilia, terra dove è in forte ascesa la coltivazione di mango e avocado, i due prodotti simbolo della prossima edizione. L'area caraibica sarà oggetto di un focus speciale, mentre si conferma l'ascesa degli espositori latino-americani e africani.

A margine della presentazione dell'evento (leggi notizia EFA News) a Roma, EFA News ha raccolto i commenti di: Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera e Macfrut; Livio Proietti, presidente di Ismea; Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia Ice; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

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