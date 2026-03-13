Il Genoa in campo per la sua "partita più bella"

Per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare che si celebra domenica 15 marzo, pazienti ed ex pazienti del CDC ATS-Asl3 di Genova scendono in campo insieme alle squadre femminili Under 15 e Under 17 del Genoa CFC. Non si tratta di una semplice competizione, ma di un modo per superare le barriere comunicative utilizzando il linguaggio universale dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e rinascita.

“La partita più bella” si gioca sabato 14 marzo alle ore 10 sul campo sportivo di via dell’Acciaio 139 a Genova. L’evento vede anche il diretto e indispensabile supporto di A.F.co.D.A., Associazione Familiari contro i Disturbi Alimentari di Genova e Provincia.

“La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla ci stimola ogni anno a fare qualcosa in più per accendere i riflettori sui disturbi del comportamento alimentare, parlarne apertamente e sostenere chi affronta queste difficoltà - spiega Simona Ferro, vicepresidente regionale e assessore allo Sport - Lo sport, da questo punto di vista, è uno strumento straordinario. Vedere pazienti, ex pazienti e giovani atlete del Genoa condividere il campo da gioco è un messaggio di grande valore: lo sport può aiutare a trovare fiducia e forza per ripartire. Come Regione continueremo a sostenere iniziative che utilizzano l’attività fisica come veicolo di benessere e prevenzione”.

“Sempre più giovani e giovanissimi sono colpiti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione; per questo rappresentano una sfida importante per il nostro sistema sanitario - aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò - È fondamentale ricordare che da queste patologie si può uscire e che chiedere aiuto è il primo passo. In Liguria sono presenti strutture dedicate con équipe multidisciplinari, in grado di accompagnare i pazienti e le loro famiglie in un percorso di cura completo, che integra competenze mediche, nutrizionali e psicologiche. Iniziative come ‘La partita più bella’ sono una preziosa opportunità perché, attraverso il linguaggio universale dello sport, aiutano ad abbattere barriere e stigma, promuovendo un messaggio di inclusione, solidarietà e speranza”.

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono un fenomeno epidemiologico molto rilevante - sottolinea Pier Fabrizio Cerro, responsabile del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e Adolescenza di Regione Liguria - In Italia si stimano circa tre milioni di casi, pari a circa il 5% della popolazione. Negli ultimi anni abbiamo inoltre osservato un abbassamento dell’età media di esordio, passata dai 17 ai 16 anni, con circa il 30% dei pazienti che ha meno di 14 anni. Si tratta di patologie che interessano prevalentemente le ragazze, ma che riguardano sempre più anche i maschi. Anche a livello regionale il fenomeno è significativo: in Liguria si stimano circa 1.800 persone affette da disturbi alimentari. Dati che confermano l’importanza di rafforzare le attività di prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico multidisciplinare”.

“Ringrazio il Genoa - dichiara Barbara Masini, responsabile del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare ATS-Asl3 - per questa preziosa opportunità che ci consente di parlare alla cittadinanza fuori dagli schemi e quindi di poter raggiungere un pubblico sempre più vasto. Il nostro Centro lavora da anni sui disturbi alimentari, problema di matrice prevalentemente femminile ma che oggi interessa anche il 13% dei pazienti maschi. Presso il nostro polo ci occupiamo di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi alimentari in regime ambulatoriale. Nell’ambito delle prime visite viene effettuata una valutazione multidisciplinare per l’avvio al percorso, nel corso del quale sono previste visite mediche internistiche e nutrizionali con relativi controlli, psicoterapie individuali e di gruppo, nonché attività dedicate al rilassamento e all’attività corporea. Sono inoltre compresi gruppi psicoterapici di sostegno rivolti ai familiari dei pazienti, interventi di educazione alimentare, la terapia dei pasti assistiti e incontri di prevenzione”.

“Il calcio unisce, include, abbatte le barriere e dà lo stimolo ad affrontare i propri limiti - sottolinea Flavio Ricciardella, direttore generale Genoa CFC - Come Genoa siamo sempre pronti a dare un contributo significativo alle tematiche sociali con il nostro ufficio CSR – Corporate Social Responsibility. È nata così l’idea di portare all’attenzione la tematica dei disturbi alimentari. Ringrazio per la disponibilità e la sensibilità Regione Liguria e Asl 3, che hanno da subito colto il valore di questa proposta e l’hanno condivisa. Siamo dunque arrivati a organizzare questa partita che giochiamo sabato sul campo di via dell’Acciaio a Genova Cornigliano, alla vigilia della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Il risultato di questo match lo sappiamo già: sono le ragazze che partecipano all’evento. Noi però vogliamo vincere ancora, portando questo messaggio a più persone possibili: i disturbi alimentari li battiamo tutti insieme se ognuno fa la sua parte”.

“È da oltre vent’anni - conclude il referente di A.F.co.D.A Roberto Mazzino - che siamo al fianco delle famiglie di persone che soffrono di Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, offrendo ascolto, confronto e sostegno. Il nostro impegno è promuovere una maggiore consapevolezza su queste patologie e collaborare con servizi e istituzioni affinché la prevenzione e la cura siano sempre più efficaci, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle loro famiglie”.

LE INIZIATIVE IN LIGURIA

Webinar orientamenti

Giovedì 19 marzo, alle ore 18: “Uno sguardo ai diversi tipi di disturbo alimentare: riconoscere i segnali e capire come aiutare. I disturbi dell’alimentazione tra identità, corpo e dialogo tra generazioni”. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Asl 2. Relatore: Pier Fabrizio Cerro, direttore del Centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare e adolescenza di Pietra Ligure.

Asl 1

Dal 16 al 20 marzo 2026, dalle 13.30 alle 15.30, sarà attiva una linea telefonica dedicata per informazioni e orientamento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Risponderanno gli specialisti della Nutrizione territoriale e del Trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: dietisti, nutrizionisti e psicologi.

Asl 2