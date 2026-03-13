La Settimana di EFA News

Macfrut: 43° edizione trendy e innovativa. La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Il claim Make it juicy, attesta come questa 43a edizione si proponga come "evento trendy e innovativo" con mango e avocado prodotti simbolo. I

Farine italiane, è boom di export. Nel 2025, è aumentato il volume delle esportazioni italiane di farine di frumento tenero e di semole di frumento duro. Lo evidenza Italmopa, l'Associazione Industriali Mugnai d’Italia: le farine di frumento tenero prodotte sono state il 10,1% in più sul 2024, quelle di frumento duro il 7,7% in più sull'anno precedente.

Bayer: viticoltura rigenerativa. Si è svolto a San Patrignano l’evento promosso da Bayer per condividere un progetto concreto di agricoltura rigenerativa calato nella realtà vitivinicola. Il nuovo programma conferma l'impegno di Bayer nel favorire una viticoltura che coniuga innovazione e benessere socio-economico di agricoltori e comunità, tutelando risorse naturali e redditività.

Onu: istituita la Giornata mondiale del caffè. È stata approvata a New York dalla Fao la proclamazione del 1° ottobre come Giornata Internazionale del Caffè. La risoluzione riconosce "l'importanza culturale, sociale e storica del caffè" diventato "non solo un'importante materia prima agricola e fonte di sostentamento per le comunità, ma anche un simbolo di interazione sociale, espressione culturale e tradizione quotidiana".

Chef Express: progetto nazionale anti-spreco. L’impegno per lo spreco zero diventa occasione di solidarietà. È questa l’idea-guida del progetto che vede assieme Chef Express, Gruppo Hera e Last Minute Market, impresa sociale, spin off dell’Università di Bologna. L’obiettivo è il recupero del cibo non consumate nei punti di ristoro: stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradale).

Heineken numero uno in pubblicità. Heineken è stata nominata il marchio numero 1 al mondo nella WARC Creative 100, autorevole classifica globale che misura le campagne e le aziende più premiate al mondo per creatività.

Granarolo protagonista nel mondo. Granarolo presenterà i propri prodotti di qualità all’insegna dell’innovazione ad alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali che si terranno nel 2026. Lo ha comunicato lo stesso gruppo confermando la presenza al prossimo TuttoFood a Milano.

Istat. Picco storico del turismo in Italia. Nel 2024 il turismo in Italia segna il valore più elevato mai rilevato storicamente: 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Lo sottolinea l'Istat. Rispetto al 2023 la clientela straniera è aumentata dell’8,9% in termini di arrivi e dell’8,4% per le presenze.

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