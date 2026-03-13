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PepsiCo investe green in Gran Bretagna
3,6 milioni di sterline per installare pannelli solari su tetto nella fabbrica di Leicester
PepsiCo annuncia un investimento multimilionario in un nuovo progetto di energia solare presso il Centro di Distribuzione della Regione Meridionale (SRDC) a Leicester, in Gran Bretagna. In collaborazione con Ineco Energy, azienda specializzata in infrastrutture energetiche, il progetto prevede l'installazione di pannelli solari su 30.000 metri quadrati di tetto, equivalenti a circa quattro campi da...
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EFA News - European Food Agency
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