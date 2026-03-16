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Sogegross punta su automazione e green
Investiti 35 mln euro per nuova piattaforma logistica
Con un investimento di oltre 35 milioni di euro, il Gruppo Sogegross accelera sulla modernizzazione con un nuovo hub logistico all'avanguardia che integra automazione robotica e soluzioni green. Destinato esclusivamente alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi – dall’ortofrutta ai latticini, dai salumi e formaggi alla gastronomia, fino ai reparti macelleria e pescheria – il progetto rappr...
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EFA News - European Food Agency
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