Sogegross punta su automazione e green

Con un investimento di oltre 35 milioni di euro, il Gruppo Sogegross accelera sulla modernizzazione con un nuovo hub logistico all'avanguardia che integra automazione robotica e soluzioni green. Destinato esclusivamente alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi – dall’ortofrutta ai latticini, dai salumi e formaggi alla gastronomia, fino ai reparti macelleria e pescheria – il progetto rappr...