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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Sogegross punta su automazione e green

Investiti 35 mln euro per nuova piattaforma logistica

Con un investimento di oltre 35 milioni di euro, il Gruppo Sogegross accelera sulla modernizzazione con un nuovo hub logistico all'avanguardia che integra automazione robotica e soluzioni green. Destinato esclusivamente alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi – dall’ortofrutta ai latticini, dai salumi e formaggi alla gastronomia, fino ai reparti macelleria e pescheria – il progetto rappr...

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EFA News - European Food Agency
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