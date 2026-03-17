Jack Daniels brinda al nuovo cfo

Brown-Forman Corporation, l'azienda spirit di Louisville nel Kentucky propriatria, tra gli altri, del marchio Jack Daniels, ha annunciato la nomina di Jim Peters a nuovo vicepresidente esecutivo e direttore finanziario (CFO), con effetto dal 31 marzo 2026. In qualità di cfo, Peters entrerà a far parte del team dirigenziale e riporterà direttamente al presidente e ceo Lawson Whiting. Nel nuovo ruolo Pe...