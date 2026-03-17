Felsineo per la prevenzione dei tumori

La tutela dei dipendenti non è un principio astratto ma si deve declinare in iniziative concrete. Per questo Gruppo Felsineo ha deciso di avviare un’importante iniziativa in collaborazione con LILT Bologna: tutti i collaboratori avranno la possibilità di aderire volontariamente a uno screening gratuito per la diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo, attraverso visite specialistiche otorinolaringoiatriche.

Il programma prevede una visita specialistica non invasiva effettuata da un medico otorinolaringoiatra, raccomandata a tutti come strumento fondamentale di prevenzione. La diagnosi precoce rappresenta infatti un elemento chiave per individuare tempestivamente eventuali patologie delle aree interessate e intervenire in modo efficace, riducendo il rischio di evoluzioni verso forme più gravi.

"La tutela della salute delle persone rappresenta per noi una responsabilità effettiva, non solo un principio - dichiara Emanuela Raimondi, amministratore delegato di Gruppo Felsineo - Offrire opportunità di prevenzione significa prenderci cura dei nostri collaboratori in modo tangibile, promuovendo una cultura che mette al centro benessere e consapevolezza. La collaborazione con LILT ci consente di trasformare questo impegno in un’azione concreta di alto valore medico e sociale, pienamente coerente con il nostro obiettivo di beneficio comune dedicato alla Tutela e Valorizzazione dei Dipendenti".



Conferma Roberto Guizzardi, presidente LILT Bologna: "l’attivazione di programmi di screening in ambito aziendale rappresenta un intervento di sanità preventiva efficace, che consente un accesso diretto a controlli specialistici e favorisce l’individuazione tempestiva di eventuali condizioni cliniche rilevanti. La diagnosi precoce è determinante per ottimizzare i percorsi terapeutici e migliorare gli esiti di salute. L’iniziativa di Gruppo Felsineo dimostra come la responsabilità aziendale possa tradursi in azioni concrete a beneficio delle persone. La collaborazione con LILT assicura l’applicazione di protocolli clinici riconosciuti e la supervisione di specialisti qualificati, garantendo interventi sicuri, scientificamente validi e realmente efficaci sul piano preventivo".



Con questa iniziativa, Gruppo Felsineo conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura aziendale orientata alla prevenzione, alla responsabilità sociale e allo sviluppo di un ambiente di lavoro in cui la salute e il benessere delle persone sono valori concreti, percepibili e tangibili.











