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CLARA MOSCHINI

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Agricoltura e sfida climatica, serve chiarezza

Il messaggio dall'European carbon farming summit per la prima volta in Italia (a Padova)

“Il Carbon Farming rappresenta una grande opportunità per riconoscere e valorizzare il contributo degli agricoltori alla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l’obiettivo dev’essere quello di creare un mercato funzionante e bilanciato". Lo sottolinea in un comunciato ufficiale Confagricoltura per bocca del suo presidente Massimiliano Giansanti nell’ambito dell’European Carbon Farming Summit, ev...

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EFA News - European Food Agency
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