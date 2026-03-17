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Agricoltura e sfida climatica, serve chiarezza
Il messaggio dall'European carbon farming summit per la prima volta in Italia (a Padova)
“Il Carbon Farming rappresenta una grande opportunità per riconoscere e valorizzare il contributo degli agricoltori alla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l’obiettivo dev’essere quello di creare un mercato funzionante e bilanciato". Lo sottolinea in un comunciato ufficiale Confagricoltura per bocca del suo presidente Massimiliano Giansanti nell’ambito dell’European Carbon Farming Summit, ev...
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EFA News - European Food Agency
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