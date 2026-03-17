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Biometano "protagonista" dell'energia
Teha-Ambrosetti chiama a raccolta produttori e industria
Il biometano è stato al centro della Community di TEHA Group (The European House – Ambrosetti) per definire una strategia comune di fronte alle sfide poste dal recente Decreto Bollette. L'obiettivo centrale individuato è quello di trasformare il biometano da attività accessoria dell’agricoltura ad asset energetico strategico nazionale, capace di dialogare alla pari con i grandi consumatori industriali e il m...
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EFA News - European Food Agency
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