Biometano "protagonista" dell'energia

Il biometano è stato al centro della Community di TEHA Group (The European House – Ambrosetti) per definire una strategia comune di fronte alle sfide poste dal recente Decreto Bollette. L'obiettivo centrale individuato è quello di trasformare il biometano da attività accessoria dell’agricoltura ad asset energetico strategico nazionale, capace di dialogare alla pari con i grandi consumatori industriali e il m...