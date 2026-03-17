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CLARA MOSCHINI

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Riso: prezioso per alimentazione nello sport

Nutrizionisti, produttori e politici a confronto in un convegno a Milano

Il riso italiano, coltivato e lavorato secondo standard qualitativi elevati, eccellenza agroalimentare insostituibile per l’alimentazione nello sport. Inserito a pieno titolo nel patrimonio gastronomico riconosciuto a livello mondiale, come quello della cucina italiana. Capace di valorizzare preparazioni che uniscono gusto, tecnica e funzione nutrizionale. Opzioni estremamente valide per l’alimentazione del...

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EFA News - European Food Agency
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