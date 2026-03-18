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CLARA MOSCHINI

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Nestlé: 90% papà lavoratori usufruisce del congedo retribuito

Dal 2022 l'azienda concede tre mesi ai neogenitori o ai caregiver

In occasione della Festa del Papà, il Gruppo Nestlé in Italia ricorda il proprio impegno concreto a sostegno della paternità attiva: la Nestlé Baby Leave, il congedo retribuito di tre mesi - fino a 12 settimane consecutive - riconosciuto ai papà lavoratori (operai, impiegati o dirigenti) o alle seconde caregiver del Gruppo in Italia, in occasione della nascita di un figlio o di un'adozione.Una misu...

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EFA News - European Food Agency
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