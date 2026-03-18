UE: Stg tedesca e Dop slovacca tra le nuove denominazioni geografiche

La Commissione Europea ha approvato oggi l'inserimento del Kräuterhefe tedesco nel registro delle Specialità Tradizionali Garantite (Stg) e della Liptovská bryndza slovacca nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta (Dop).

Il Kräuterhefe è un prodotto a base di lievito ottenuto tramite processi biologici con estratti vegetali fermentati. È più digeribile e adatto al consumo grazie alla rottura delle pareti cellulari del lievito. Il lievito vegetale è una fonte liquida di proteine, tradizionalmente prodotto in tre fasi: dalla fermentazione di materie prime vegetali, alla coltivazione del lievito vegetale, fino alla rottura delle cellule del lievito. Questo metodo è stato utilizzato senza modifiche per oltre 50 anni.

La Liptovská bryndza è un formaggio di pecora a pasta molle dal sapore delicato e leggermente acidulo, prodotto con metodi tradizionali nella regione di Liptov, nella Slovacchia settentrionale. Ottenuto da latte di pecora fresco non riscaldato, viene stagionato, poi macinato e salato. Le sue caratteristiche sono plasmate dalla microflora naturale del formaggio a pasta molle, proveniente da pecore che pascolano in alti pascoli di montagna.

La ricca flora dei pascoli apporta al latte di pecora una vasta gamma di nutrienti, sostanze aromatiche e minerali, esaltandone il gusto, l'aroma e il valore nutrizionale con acidi grassi benefici, vitamine e antiossidanti. Inoltre, le erbe di montagna forniscono oli essenziali e antiossidanti, arricchendo il latte di pecora con un sapore dolce e cremoso e una leggera acidità che caratterizzano la "Liptovská bryndza".