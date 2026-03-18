Allarme guerra sull'agroalimentare made in Italy

L’escalation militare nel Golfo Persico e il riacutizzarsi delle tensioni con l’Iran stanno generando turbolenze sui mercati energetici e sulla logistica marittima internazionale. Secondo il Consorzio Italia del Gusto, queste dinamiche "rischiano di produrre effetti indiretti anche sulle filiere agroalimentari e sugli scambi commerciali globali, con possibili ricadute anche sull’export del Made in It...