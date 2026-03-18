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Allarme guerra sull'agroalimentare made in Italy
Il rischio riguarda l’aumento dei costi di trasporto, la volatilità delle rotte e i rallentamenti nelle consegne
L’escalation militare nel Golfo Persico e il riacutizzarsi delle tensioni con l’Iran stanno generando turbolenze sui mercati energetici e sulla logistica marittima internazionale. Secondo il Consorzio Italia del Gusto, queste dinamiche "rischiano di produrre effetti indiretti anche sulle filiere agroalimentari e sugli scambi commerciali globali, con possibili ricadute anche sull’export del Made in It...
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EFA News - European Food Agency
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