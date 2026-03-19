Piemonte: finanziati 241 progetti per l'irrigazione

Dalle cisterne e vasche di stoccaggio di acqua piovana all’impermeabilizzazione dei canali per ridurre la dispersione, dalle centraline di misurazione di portata ai meccanismi di erogazione: sono solo alcuni degli obiettivi che si pongono i 241 progetti che la Regione finanzia per consentire l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e il miglioramento della gestione della risorsa idrica a scopo agricolo sul territorio piemontese.

Nell’annunciare il risultato dei bandi emanati nei mesi scorsi e ora sono giunti a conclusione, l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni evidenzia che "è il più importante intervento regionale per ammodernare ed efficientare il sistema di gestione della risorsa idrica irrigua al servizio dell’agricoltura. Grazie a nuove risorse che ho reperito, ho potuto far aggiungere ancora 4 milioni di euro e portare il sostegno complessivo alla cifra record di 29 milioni di euro, permettendo lo scorrimento delle graduatorie e il finanziamento di 241 progetti, di cui 41 totalmente nuovi già giudicati idonei e in attesa di partire. È un risultato straordinario, in attesa della 'storica' riforma, che tra poche settimane porterò in Commissione e che dopo decine e decine di anni riscriverà, razionalizzerà e renderà efficiente e competitiva a livello nazionale la gestione irrigua del Piemonte".

Un’ulteriore dotazione di 3,1 milioni ha consentito di far scorrere la graduatoria del bando, portando a 232 il numero complessivo di progetti finanziati. Le aziende potranno realizzare così interventi mirati per il risparmio e l’uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, come il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti e investimenti per lo stoccaggio e il riuso di tali risorse quali microinvasi aziendali per la raccolta di acque piovane o la manutenzione straordinaria delle peschiere per l’uso irriguo, anche nell’ottica di fornire l’irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

Con i nuovi 4 milioni di euro aggiunti potranno realizzare interventi per un milione il Consorzio d’irrigazione Bealera Maestra - Destra Stura (CN), per 1,341 milioni il Consorzio irriguo di 2° grado Saluzzese-Varaita (CN), per 1,077 milioni il Consorzio irriguo del Canavese (TO), L’Associazione dei Consorzi di Irrigazione Alta Valle Tanaro e Cebano (CN) otterrà un contributo da definire in funzione delle risorse residue disponibili.

Questi progetti si vanno ad aggiungere ai 5 già finanziati nei mesi scorsi con 10 milioni a beneficio del Consorzio del Pesio (CN), dell’Associazione irrigua Valle Maira (CN), del Consorzio irriguo di 2° grado Maira Buschese Villafallettese (CN), del Consorzio irriguo di 2° grado Roero (CN) e del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale De Ferrari (AL).



