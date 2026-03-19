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CLARA MOSCHINI

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Il tortello maremmano corre verso l"igp

Campagna di adesione per costituire un Comitato Promotore

L’Associazione del Tortello Maremmano, nata su iniziativa di Confesercenti Grosseto per valorizzare e tutelare uno dei simboli più rappresentativi della gastronomia locale, annuncia un passaggio decisivo nel percorso verso il riconoscimento IGP del prodotto.

Fin dalla sua costituzione, l’obiettivo dell’associazione è stato quello di ottenere l’Indicazione Geografica Protetta per il Tortello Maremmano, come previsto dallo statuto. Un traguardo che potrà essere raggiunto solo attraverso un’ampia partecipazione delle imprese del territorio e il sostegno delle istituzioni, delle realtà produttive e delle organizzazioni locali.

Per rafforzare questo percorso, il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato l’adesione gratuita per tutto il 2026 a favore di tutti i produttori che condividono la missione dell’associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il disciplinare del marchio collettivo geografico.

Questa decisione, spiega il comunicato ufficiale, nasce dalla volontà di costituire, nei prossimi mesi, un Comitato Promotore forte, rappresentativo e credibile, condizione indispensabile per sostenere con autorevolezza la domanda di riconoscimento IGP e per trasformare il Tortello Maremmano in un patrimonio ufficialmente tutelato dell’identità gastronomica della provincia di Grosseto.

"Il Tortello Maremmano non è solo un piatto tradizionale, ma un elemento identitario della nostra comunità - sottolinea Massimiliano Mei, presidente dell’associazione - Per questo è fondamentale che sempre più imprese scelgano di unirsi all’associazione e contribuire a un percorso che può portare benefici a tutta la filiera agroalimentare e al territorio".

L’associazione invita quindi tutti i produttori interessati a prendere parte al progetto e a contribuire alla valorizzazione di un prodotto che rappresenta, da generazioni, la cultura e la storia gastronomica maremmana.

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EFA News - European Food Agency
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