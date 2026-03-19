La ristorazione fiore all'occhiello dell'aeroporto di Fiumicino

L'aeroporto di Fiumicino, il Leonardo da Vinci di Roma è ancora una volta uno dei migliori del mondo. Lo ha decretato la classifica World’s Best Airport 2026 di Skytrax, principale ente globale di valutazione del trasporto aereo. L'aeroporto, per il secondo anno consecutivo, è nella top ten degli scali mondiali: in graduatoria, infatti, ha conquistato il settimo posto davanti a Istanbul, Monaco di Baviera e Vancouver.

La classifica è guidata al primo posto dal Singapore Changi Airport: al secondo posto Incheon International Airport di Seul in Corea del Sud,, al terzo posto Tokyo Haneda Airport. Seguono in quarta posizione 'aeroporto di Hong Kong, quinto il Tpkyo Narita, sesto lo scalo di Parigi Charles de Gaulle.

I World Airport Awards 2026, sono i riconoscimenti internazionali assegnati sulla base di un risultato frutto di un’indagine sulla soddisfazione dei passeggeri: l'indagine ha coinvolto viaggiatori di oltre 100 nazionalità in più di 565 aeroporti nel mondo. Dall’indagine emerge che i passeggeri hanno apprezzato in particolare l’offerta commerciale e gastronomica, oltre all’efficienza dei controlli di sicurezza dell’aeroporto di Fiumicino.

Il Leonardo da Vinci ha, inoltre, ottenuto il titolo di miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato annunciato a Londra durante il Passenger Terminal Expo World.

"Le valutazioni positive dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da ADR e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale", ha dichiarato Edward Plaisted. Ceo di Skytrax