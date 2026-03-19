Riciclo carta/2. Il contributo di Unirima all'economia circolare

Criteri chiari e uniformi che elevano carta e cartone da rifiuto al rango di materia prima e risorsa. E' quanto prevede il decreto "End of Waste" del 2020: un bilancio dei primi cinque anni di applicazione è stato fatto al Senato in un dibattito ad hoc (leggi notizia EFA News), nel corso del quale è stato presentato un saggio specifico sull'argomento a cura di Unirima (Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Commercio dei Maceri e altri Materiali).

Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti della senatrice Silvia Fregolent, che ha organizzato e introdotto l'evento, di Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima e autore del libro “Da rifiuto a materia prima: il regolamento ‘End of Waste Carta’”, e dell'avvocato Chiara Fiore, esperta di diritto ambientale e coautrice del volume.

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