Molini Pivetti: 10 anni di "Campi Protetti"

A dieci anni dalla creazione del progetto Campi Protetti Pivetti, Molini Pivetti, realtà molitoria storica con sede a Renazzo, in provincia di Ferrara, celebra il patto stretto con gli agricoltori partner della filiera, rimarcandone il valore comune: coltivare il grano tenero in modo rigoroso, nel rispetto dell’ambiente. In occasione della Giornata mondiale della farina, l'azienda svela il logo commemorativo che accompagnerà l'intera gamma di prodotti a marchio Campi Protetti Pivetti per tutto il 2026.

Grazie a un modello di business responsabile, saldamente radicato su principi etici e orientato alla qualità e al rispetto dell’ambiente, l’azienda si è evoluta sviluppando competenze innovative, per garantire soluzioni sempre più efficienti e affidabili. Con questo approccio Molini Pivetti ha creato la filiera Campi Protetti Pivetti nel 2016, la prima ad essere certificata dall’ente internazionale Csqa, avviando progetti di sviluppo prodotto per le industrie alimentari e, sempre più, per i professionisti. Così sono nate le linee di farine 100% emiliane, come Gran Riserva e Da Agricoltura Sostenibile.

L'idea originaria è semplice: garantire al consumatore finale piena trasparenza su ciò che arriva in tavola. Una farina emiliana prodotta in una delle terre più vocate alla coltivazione del grano tenero, frutto di pratiche agronomiche rigorose e di un disciplinare condiviso con gli agricoltori, verificato da enti terzi indipendenti.

Per l’ultima campagna grano Campi Protetti Pivetti ha coinvolto 38 aziende agricole certificate e 900 ettari di grano monitorato. A rendere il sistema ancora più solido, la partnership con Xfarm Technologies che dal 2022 ha digitalizzato la filiera attraverso una piattaforma che ne garantisce il monitoraggio e la tracciabilità in ogni fase agricola.

Campi Protetti Pivetti è una filiera che vuole essere sempre più green. Di qui nasce anche la partnership tra Molini Pivetti e Yara Italia, siglata nel 2024 per migliorare la sostenibilità delle colture attraverso pratiche avanzate di fertilizzazione, rafforzando ulteriormente il legame con gli agricoltori. Dopo un'analisi approfondita dei dati storici e delle prove in campo, i team tecnici congiunti hanno messo a punto un piano nutrizionale su misura per il grano tenero. A novembre 2025 è partita la fase sperimentale pilota, calibrata sulle esigenze reali di Campi Protetti Pivetti, con l'introduzione dei Fertilizzanti Yara Climate Choice™: un passo concreto per ridurre ulteriormente l'impronta carbonica della filiera.

"La farina è il punto di arrivo di un lungo viaggio che inizia con la semina", dichiara Alessandro Zucchi, agronomo e responsabile dei progetti di filiera di Molini Pivetti. "Celebrare questo anniversario significa ricordare a tutta la filiera che la qualità si costruisce nel rispetto della terra, prima ancora che il prodotto arrivi in tavola".

Il logo celebrativo accompagnerà le due linee di farine marchio Campi Protetti Pivetti – Gran Riserva e Da Agricoltura Sostenibile - come sigillo di un impegno che non si esaurisce con questo anniversario, ma si rinnova. A supporto, Molini Pivetti avvierà una campagna di comunicazione sui propri canali social che culminerà con la tradizionale Festa del Grano ad inizio luglio, quest’anno ancora più coinvolgente, con premiazioni, celebrazioni e tante sorprese per tutti gli agricoltori della filiera.

"Dieci anni fa abbiamo fatto una promessa: portare nelle tavole degli italiani una farina di cui potersi fidare. Oggi possiamo dire che quella promessa è stata mantenuta, raccolto dopo raccolto. E il prossimo decennio sarà ancora più ambizioso", conclude Gianluca Pivetti, amministratore delegato di Molini Pivetti.