Intesa tra Efsa e Fao per la tutela della salute

L'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e la Fao, l''Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura hanno firmato un protocollo d'intesa rafforzando la loro cooperazione e confermando il comune impegno nel promuovere una solida scienza regolatoria per la tutela della salute pubblica.

L'accordo rispecchia un obiettivo comune: garantire che l'innovazione guidi la competitività mantenendo, al contempo, i più elevati standard di sicurezza. In un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici e crescente complessità, la partnership triennale promuoverà soluzioni basate sulla scienza per sistemi alimentari sicuri, sostenibili e resilienti, in linea con i principi di "One Health".

In base al protocollo d'intesa, la cooperazione riguarderà ambiti quali la salute delle piante e degli animali, la valutazione del rischio dei pesticidi e le pratiche agricole sostenibili, la nutrizione e il lavoro trasversale sui dati, nonché le metodologie e la comunicazione. La partnership promuoverà inoltre sforzi congiunti su questioni e campi emergenti come i nuovi alimenti (novel food), la biotecnologia, l'intelligenza artificiale e la ricerca sul microbioma.

Il protocollo d'intesa è stato firmato da Nikolaus Kriz, direttore esecutivo dell'Efsa, e da Máximo Torero, Capo Economista della Fao. Intervenendo alla cerimonia della firma, alla quale ha partecipato anche l'Ambasciatore Martin Selmayr, Capo della Delegazione dell'Unione Europea a Roma, Nikolaus Kriz ha sottolineato l'importanza dell'accordo.

“Sono molto orgoglioso di vedere prendere forma questa collaborazione con la FAO - ha detto Kriz - Unendo le nostre competenze, saremo meglio preparati ad affrontare le sfide emergenti e a rafforzare sistemi alimentari sicuri, innovativi e sostenibili. Sono fiducioso che, insieme, potremo apportare benefici reali alla salute pubblica”.