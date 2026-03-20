Despar Nord rinnova impegno per tutela territorio

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, Despar Nord conferma il proprio impegno per la tutela degli ecosistemi forestali e la salvaguardia del territorio attraverso progetti concreti di riforestazione e iniziative orientate alla riduzione delle emissioni di CO₂. L’azienda, da sempre attenta alla sostenibilità, ha infatti rafforzato negli ultimi anni le proprie attività dedicate alla piantumazione di nuovi alberi, confermando il ruolo fondamentale del patrimonio boschivo nella protezione della biodiversità e nel miglioramento della qualità ambientale delle comunità. Tra i progetti più significativi rientra il “Progetto Natura”, avviato nel 2021 in collaborazione con Etifor, attraverso l’iniziativa WOWnature, che collega direttamente la piantumazione di alberi alla vendita dei prodotti delle linee a marchio Verde Vera ed Econvivo. Grazie a questa iniziativa, ad oggi sono stati piantati quasi 4.000 alberi in diverse aree del territorio italiano, con l’obiettivo di favorire interventi di riforestazione e contribuire alla capacità degli ecosistemi naturali di assorbire anidride carbonica.

L’impegno di Despar Nord si inserisce inoltre nel progetto “Bosco Diffuso Despar”, avviato nel 2023 e promosso a livello nazionale dal consorzio Despar Italia con il coinvolgimento delle aziende associate. Negli ultimi due anni l’azienda ha contribuito alla messa a dimora di 400 alberi tra Veneto ed Emilia-Romagna, portando a 650 il numero complessivo di alberi piantati nelle aree interessate dal progetto. L’ultima iniziativa di questo progetto, dopo gli interventi già fatti a Verona e Reggio Emilia, ha visto la piantumazione di 250 alberi a Colle Umberto, in provincia di Treviso, presso i terreni della microazienda agricola Feeducia e in collaborazione con una scuola primaria del territorio.

Le attività di riforestazione rappresentano solo uno dei tasselli della più ampia strategia di sostenibilità del marchio dell’Abete, che da oltre un decennio promuove azioni concrete per minimizzare l’impatto ambientale e promuovere una gestione più responsabile delle risorse. Despar Nord è stata infatti nel 2013 la prima realtà della grande distribuzione organizzata in Italia a ottenere la certificazione Uni EN Iso 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale, oggi estesa a 90 siti tra punti vendita, sedi e piattaforme logistiche.

L’azienda continua, inoltre, a investire in tecnologie per migliorare l’efficienza energetica dei propri punti vendita e ridurre le emissioni, attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, soluzioni impiantistiche innovative e iniziative dedicate alla mobilità sostenibile dei collaboratori come nel caso della campagna-concorso “Viaggia Sostenibile e Vinci”, realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity.

“In occasione di questa importate ricorrenza vogliamo ribadire quanto sia importante promuovere azioni concrete che contribuiscano alla salvaguardia dell’ambiente e alla protezione della biodiversità”, ha dichiarato Angelo Pigatto, direttore Risorse Umane, Esg e Safety di Despar Nord. “Piantumare nuovi alberi, oltre a contribuire alla riduzione della CO2, restituisce valore agli ecosistemi e genera benefici duraturi per l’ambiente e per le persone. Il nostro impegno per la sostenibilità si inserisce in un percorso più ampio che riguarda tutte le attività del marchio dell’Abete partendo dalla gestione responsabile delle risorse, all’efficienza energetica dei punti vendita, fino alla promozione di comportamenti più consapevoli tra collaboratori e clienti. Crediamo infatti che la transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili passi anche dalla capacità delle imprese di assumere un ruolo attivo e responsabile nei confronti dei territori in cui operano”.