La Settimana di EFA News

Ieg: ricavi in crescita. Italian exhibition group ha chiuso il 2025 con una "crescita sostenuta dallo sviluppo di eventi organizzati e da acquisizioni mirate soprattutto all'estero". I ricavi sono stati il 6,6% in più rispetto al 2024 e l'ebitda è stato pari a 70,9 milioni di euro, in rialzo rispetto a 65,7 milioni di euro dell'anno prima.

Molini Pivetti: 10 anni di "Campi Protetti". Nella Giornata Mondiale della Farina, Molini Pivetti ha celebrato la filiera corta a dieci anni dalla creazione del progetto Campi Protetti Pivetti. L'azienda ha svelato il logo commemorativo che accompagnerà per tutto il 2026 la gamma di prodotti a marchio Campi Protetti Pivetti.

Macfrut 2026: riflettori sull'innovazione. Intelligenza artificiale, macchine agricole di nuova generazione, soluzioni hi-tech per un’agricoltura sostenibile con minore fabbisogno di manodopera: sono alcune delle innovazioni al centro delle due aree dinamiche di Macfrut, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026.

Grana Padano protagonista ad Alimentaria.

Il Consorzio Grana Padano partecipa ad Alimentaria 2026, la fiera internazionale dedicata all’industria alimentare, alle bevande e ai servizi di ristorazione, dal 23 al 26 marzo a Barcellona. Inoltre, insieme al Consorzio del Prosciutto di Parma partecipà all’International Pizza Expo 2026, in programma dal 24 al 26 marzo 2026 presso a Las Vegas.

Riciclo carta: il bilancio dal decreto End of waste. Istituzioni e operatori si sono confrontati al Senato in occasione della presentazione del libro “Da rifiuto a materia prima: il regolamento ‘End of Waste Carta’”, edito da Unirima e scritto dal direttore generale Francesco Sicilia. Al centro del dibattito, il contributo del decreto alla costruzione di un quadro di maggiore certezza normativa per le imprese del settore.

Giornata del made in Italy, l'agroalimentare star.

È stata presentata a Palazzo Piacentini la terza edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, che raggiungerà il suo momento culminante il 15 aprile, anniversario della nascita del più grande genio italiano, Leonardo da Vinci. Quasi 800 eventi animeranno il Paese e si estenderanno anche all’estero scrigni di know-how artigiano e industriale.

Ferrero cresce in Brasile. Il Gruppo Ferrero ha firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel segmento degli snack proteici premium. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks nel Gruppo Ferrero, segnando il nostro primo ingresso nel segmento degli snack salutari in Sud America", ha detto Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario del Gruppo di Alba.

La ristorazione riunita a Industry Chain Circle. Si è conclusa agli East End Studios di Milano la prima edizione di Industry Chain Circle, evento organizzato da Edifis e Rexim che ha riunito industria Food & Beverage, tecnologia e catene della ristorazione. con oltre 130 insegne presenti. Il programma ha coinvolto 18 relatori in 7 momenti di confronto sui temi strategici della ristorazione organizzata: sonl intervenuti, l'economista Carlo Cottarelli, il ceo del gruppo Cremonini, Vincenzo Cremonini e Oscar Vela, ceo di Area Worldwide.

Tuttofood: attesi 4.000 buyer da tutto il mondo. Oltre 200 eventi di altissimo livello, 80 paesi presenti, più di 4.000 top buyer provenienti da tutto il mondo e un ricco Fuori Salone. Sono i dati preliminari dell'edizione 2026 di Tuttofood 2026, a Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio. L'edizione è stata presentata al ministero dell'Agricoltura ed è ispirata al modello agroalimentare italiano promosso dallo stesso ministero ed esplicitato nel Food Manìifesto.

Giornata della Farina: Italmopa fiore all'occhiello. In occasione della Giornata Mondiale della Farina istituita nel 2019 per celebrare l’ingrediente base dell’alimentazione umana, Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia ha ricordato che, tra i vari tipi di farina, quelle derivanti dalla macinazione del grano tenero e del grano duro risultano, storicamente, le più diffuse In Italia e nel mondo.

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